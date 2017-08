Se billedserie HusCompagniet, der sælger og bygger en bred palet af enfamiliehuse og enkelte palæer, åbner nu i Næstved og Holbæk. - Det er for at få en større bid af kagen, siger afdelingsdirektør Thomas Haagendrup fra HusCompagniet i Ringsted. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Husfirma vil have en større bid af kagen

10. august 2017 Af Else Damsgaard

Såvel husenes design og salgsværktøjerne er topmoderne hos HusCompagniet. 3D-briller og en ny app kan således give potentielle kunder en bedre fornemmelse af, hvad det er for detaljer og indretningsmuligheder, de har, hvis de vælger et hus fra HusCompagniet. Og firmaets forventninger er, at endnu flere på Syd- og Vestsjælland vil tænke i de baner. Derfor åbner firmaet salgskontorer i Næstved og Holbæk.

- På Sjælland har vi allerede afdelinger i Hillerød, Virum og Ringsted. Hvis vi vil mere her på Sjælland, så skal vi til Syd- og Vestsjælland. Tidligere har vi for eksempel ikke haft så godt fat op i retning af Kalundborg, men det kommer vi til på den her måde. Vi skal tættere på kunderne, så vi kommer i øjenhøjde, siger Thomas Haagendrup, der er afdelingsdirektør i HusCompagniet med ansvar for Ringsted-afdelingen og nyt salgskontor i Næstved.

Salgskontoret i Næstved så dagens lys før sommerferien. Det holder til hos ejendomsmægler Nybolig Jan Milvertz. To medarbejdere er om bord, og en tredje begynder til november, og der er noget at se til.

- Der er et marked sydover, hvor vi skal have en større bid af kagen, siger Thomas Haagendrup, der forventer, at Næstved-kontoret i 2018 står for 60 nye afleverede huse. Dertil kommer, at HusCompagniet har købt et stort antal parceller op i Næstved-området, så der er en tro på, at området kan tiltrække flere husejere.

I Holbæk er udvidelsesplanerne ikke effektueret, men de tager hastigt form.

