Hoteller: På tide at politikere skrider ind over for Airbnb

I København kan et loft over antallet af dage, man må leje sin bolig ud via portalen Airbnb, blive virkelighed. På rådhuset er der blandt politikerne opbakning til skærpede regler.

- Det er rigtig godt og i den grad på tide, at man fra politisk hold tager hånd om det her. Vi har længe kaldt på, at man på Christiansborg skulle begynde at kigge på regulering, siger Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i Horesta.

Hun peger på, at kommunens initiativ er et resultat af, at det ikke er blevet til mere end snak om skrappere krav til Airbnb blandt landspolitikerne.

Udlejningsportalen Airbnb er blevet en stor spiller i dansk turisme. Særligt i København lejer turister sig ind i private hjem i stedet for at have base på et hotel.

Sidste år stod Airbnb for tre millioner overnatninger på landsplan. To millioner af dem var i København. Det er en eksplosiv stigning, og derfor er behovet for regler kun blevet større, mener Horesta.

- Udviklingen går rivende hurtigt. Det kalder på, at politikerne retter sig op i stolen, slår i bordet og får kigget på, hvad det gør ved boligmarkedet og erhvervet, siger Kirsten Munch Andersen.

Hun understreger, at man i branchen hele tiden har budt Airbnb velkommen, fordi det skaber konkurrence og holder hotellerne til ilden. Det skal dog ske på lige vilkår, fordi der nogle steder er tale om "hotellignende drift".

- Vi skal have en tydelig skillelinje mellem privat og professionel udlejning. Det kan være, at det bliver betragtet som erhverv at udleje mere en én bolig, eller at der kommer et loft over antallet af overnatninger.

- Det er for eksempel oplagt at få sikret indberetning til Skat, siger Kirsten Munch Andersen.

I storbyer såsom Amsterdam har bystyret sat et loft over antallet af dage, en bolig kan udlejes via Airbnb.

Selv om københavnerne i øjeblikket er de mest flittige til at leje deres hjem ud, kan det gå hårdt ud over yderområderne, hvis tendensen spreder sig.

- Der er ingen tvivl om, at får Airbnb lige så godt fat ude i provinsen, som man har i byerne, vil det selvfølgelig koste arbejdspladser, siger Kirsten Munch Andersen.