Højeste stigning i forbrugerpriserne i næsten fem år

Tallene viser, at forbrugerpriserne er steget med 1,5 procent hen over de seneste 12 måneder.

Det er den højeste inflationsrate siden december 2012. Og det er langt højere end den stigning på 0,8 procent, som analytikerne forventede.

Det er også væsentligt mere end inflationen i juni, der lød på 0,6 procent.

Det er særligt varer i kategorien fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, som er blevet dyrere.

Helt præcist er denne gruppe steget med 4,1 procent, fordi kød, mælk, smør og kaffe er steget i pris.

Men også priserne på restauranter, hoteller og leje af sommerhuse - som også indgår i opgørelsen - er steget.

Sammenlagt ligger priserne i kategorien 3,6 procent højere end på samme tid sidste år.

Inflationen betyder, at udgifterne for en almindelig familie med to voksne og to børn over det seneste år er steget 5400 kroner. Det vurderer Kristian Skriver Sørensen, der er økonom hos Dansk Erhverv.

Han mener, at det dårlige sommervejr er en del af forklaringen på den høje inflation.

Den har nemlig fået danskerne til at rejse sydpå i stort tal, og efterspørgslen har fået priserne på afbudsrejser til at stige kraftigt.