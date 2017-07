Højere omkostninger og skattekrav farver eBay-regnskab

Resultatet er under analytikeres forhåndsskøn.

Der er dårlige nyheder fra eBay Inc., som torsdag kan melde om et tab på næsten 94 procent af den netbaserede amerikanske handelsplatforms kvartalsvise overskud.

Nettoindtjeningen er faldet til 27 millioner dollar eller 170 millioner kroner. Det svarer til en pris på to cent per aktie sammenlignet med 38 cent et år forinden.

Det er højere omkostninger og skattekrav, der har kastet skygger over regnskabet i virksomheden. Den tjener sine penge på at sælge og auktionere varer online og er en førende platform for handel mellem private.

EBay, der er i hård konkurrence med firmaet Amazon, fortsætter med at poste millioner af dollar i marketing, ligesom virksomheden moderniserer sine onlineplatforme for at tiltrække flere kunder.

Selskabet har desuden investeret midler i produktudvikling.

I andet kvartal, der endte 30. juni, var salgs- og marketingomkostningerne steget med 2,4 procent til 637 millioner dollar, hvilket svarer til fire milliarder kroner.

Imens steg udgifterne til produktudvikling med 6,1 procent til 313 millioner dollar. Det svarer til to milliarder kroner.