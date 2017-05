Høje boligpriser: 10 kommuner er forbeholdt millionærer

Rent faktisk er der 10 kommuner i hovedstaden, hvor man skal have en husstandsindkomt på mindst en million, hvis man skal have råd til at købe hus der.

Stigende boligpriser har gjort det sværere for førstegangskøbere at få foden under eget bord.

Det viser beregninger, som ejendomsmæglerkæden EDC har lavet for samtlige landets kommuner.

De tager udgangspunkt i en familie på to voksne og to børn, som hverken har gæld eller opsparing - ud over til udbetalingen - og som vil købe et hus på 140 kvadratmeter.

- De seneste års stigende priser på boliger især i hovedstadsområdet stiller stigende krav til køberens økonomi, ikke mindst til førstegangskøberens formåen.

- Det har derfor været en rigtig god idé at starte tidligt med en mindre og billigere bolig for på denne måde at skabe en opsparing til det næste boligkøb, siger kommunikationschef Jan Nordmann fra EDC.

Hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige danske husstandsindkomst på 760.000 kroner er det endnu sværere at bosætte sig i hovedstadsområdet.

Kun i kommunerne Køge, Gribskov og Halsnæs er det muligt for disse familier at købe sig en villa uden opsparing.

- Her hjælper det gevaldigt på situationen, at mange mennesker har en opsparing med sig, oftest i form af et overskud fra salg af en tidligere bolig, siger Jan Nordmann.

Til gengæld kan de fleste formentlig være med i den anden ende af skalaen.

I Lolland eller Lemvig kræver gennemsnitshuset således blot en husstandsindtægt på bare 200.000 kroner.