Hjernefitness ruster medarbejderne til fremtiden

- Formålet er at give medarbejderne et fagligt løft, og det ser bestemt ud til at være tilfældet. For os handler det om at gøre gode medarbejdere endnu bedre ved at tilbyde dem fitness for hjernen, så vi er bedre rustede til fremtidens faglige og digitale udfordringer, og jeg er overbevist om, at uddannelsen vil give den enkelte et fagligt og personligt løft, både på arbejdspladsen og privat, siger HR-direktør Peter B. Jepsen.