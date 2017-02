Hesalight-ledelse og revisor stævnes for 200 millioner

Børsen har set en skrivelse, der er sendt til selskabets kreditorer. Af den fremgår det, at den tidligere ledelse og Hesalights revisor er blevet stævnet for 200 millioner kroner.

Reelt burde beløbet være langt større, men af skrivelsen fremgår det, at man har valgt at nøjes med 200 millioner kroner, formentlig fordi det ikke er realistisk at få flere penge ud af en retssag.

Kurator mener, at Hesalights direktion, bestyrelse og revisor ikke har optrådt på en måde, som selskabsloven foreskriver.

- Blandt andet har bestyrelsen forsømt sin forpligtelse til at sørge for etablering af fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller og forsømt at føre det påkrævede tilsyn med selskabets finansielle forhold, står der ifølge Børsen i skrivelsen.

Hesalight solgte LED-belysning til storkunder, som slap for at betale hele regningen på én gang.

I stedet kunne kunderne afdrage i takt med, at de sparede penge på elregningen.

Det betød imidlertid, at pengekassen hurtigt løb tom, og derfor gik selskabet konkurs sidste år.

Blandt Hesalights investorer er pensionskasserne Pensam og PensionDanmark samt Ikea-koncernen.