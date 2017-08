Et boldbad er ikke kun brugbart i et legeland til de små. Det kan også være til stor gavn for dem, der har rod i sanserne, forklarer Hanne Holmer, selvstændig sansekonsulent. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hanne hjælper med at stimulere sanserne

- Den daværende leder for min afdeling havde ligesom jeg en stor interesse for at arbejde med sanserne. Vi kastede os ud i det sammen, men det blev mødt med stor skepsis fra lægestanden, forklarer Hanne Holmer, der i dag kalder sig sansekonsulent.

Efter tiden på Oringe rykkede Hanne Holmer til Maribo, hvor hun var med til at starte sansehuset Snoezelhuset, der fra start var banebrydende. Og for to et halvt år siden valgte hun at sige sit job op og er nu i stedet sprunget ud som selvstændig sansekonsulent.