Se billedserie Efter årene med SmartGuy/Stylepit har Christian Bjerre Kusk kastet sig over investeringer i og hjælp til opstartsvirksomheder. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Han hjælper nye firmaer godt på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han hjælper nye firmaer godt på vej

Erhverv - 07. juni 2017 kl. 09:49 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Da jeg solgte aktierne i Style­pit, var jeg sikker på, at jeg ikke skulle ud og have et job a la dét i Stylepit. Mindst 20 år tilbage havde jeg været bundet arbejdsmæssigt, og i Stylepit med en masse ansatte var jeg hårdt bundet op. Jeg skulle have noget mere frit, hvor jeg kunne bestemme mere over min egen tid, siger Christian Bjerre Kusk.

Det var i december 2015, han solgte aktieandelen i online-modebutikken Style­pit, som han i 2000, under navnet SmartGuy, var med til at stifte i hjembyen Jyderup. Da Christian Bjerre Kusk efter salget af aktierne stoppede som ledende medarbejder i Style­pit, skulle han finde ud af, hvad han så skulle beskæftige sig med.

- I den proces blev jeg tilbudt at investere i Reshopper - en app, der formidler brugt børnetøj og -udstyr. Samtidig blev jeg også spurgt, om det ville være noget for mig at komme med i Danish Business Angels, DanBAN, fortæller han.

DanBAN er et netværk med lidt over 100 medlemmer, der investerer i opstartsvirksomheder med kapital, sparring og erfaring, kaldet »kloge penge«.

- Det har været med til at lede mig i den retning, ja, at være en form for business angel - som ikke er ord, jeg selv har opfundet. Men alt dét, jeg har prøvet i Stylepit har givet mig en masse erfaring, som jeg gerne vil give videre til nye iværksættere. Det er super spændende, og jeg bruger meget af min tid på at kigge på virksomheder, og om jeg tror på forretningsideen. Men det er næsten vigtigere, om jeg tror på menneskene bag. For hvis de er dygtige nok, skal de nok finde hullet i markedet, siger Christian Bjerre Kusk.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/281/