Hårdt slid og hovedtelefoner hjælper B&O mod overskud

Trods et trecifret millionunderskud i regnskabsåret 2016/2017 tror topchef, Henrik Clausen, i Bang & Olufsen på overskud allerede næste år.

- Der er bestemt gode muligheder for, at B&O kan levere en positiv bundlinje næste år. Selskabet har de seneste par år taget nogle rigtig vigtige skridt i retning af at forbedre indtjeningen, siger Morten Imsgard.

- Men det er også vigtigt at slå fast, at B&O langt fra er i mål endnu. Der ligger et stort stykke arbejde foran selskabet, hvis det skal blive lønsomt.

Bang & Olufsen må notere et underskud i 2016/2017 på 117 millioner kroner efter skat.

Men samtidig er salget vokset 12 procent.

Væksten trækkes især af brandet B&O Play, som er det nyeste forretningsområde med primært høretelefoner og små højttalere, hvor Bang & Olufsen ellers traditionelt er kendt for fjernsyn, stereoanlæg og højttalere i luksusklassen.

Et par hovedtelefoner fra den nye kollektion kan erhverves for i omegnen af 2000 kroner.

Salget af de mere traditionelle produkter voksede tre procent.

- Overskuddet skal nås med en kombination af et skarpt fokus på omkostninger og vækst i salg især drevet af de lidt mere billige B&O Play produkter, siger Morten Imsgard.

- B&O har været i stand til at lancere produkter, som forbrugerne gerne vil købe, og salget er vokset tre år i streg nu. Men indtjeningen følger ikke trop, og det er det altoverskyggende problem i B&O, siger han.