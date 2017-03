Hårdt prøvede Brøndby-aktionærer tager endnu en lussing

Fodboldklubben Brøndby IF kunne for 2016 sætte to streger under et resultat, der lød på minus 32 millioner kroner. Og aktionærerne kan tirsdag, dagen hvor regnskabet er offentliggjort, også notere et tab.

Det er 96,7 procent under toppen fra oktober 2007 og 89,5 procent mindre end ved indgangen til 2010, hvor Brøndby IF sidste gang kunne præsentere et overskud.

- Investorerne i Brøndby har de sidste mange år betalt prisen for, at det er svært at tjene penge i Brøndby, siger investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen.

Det har da også været nogle grimme år på regnskabsfronten for Brøndby IF.

Klubben har brugt markant flere penge, end der er kommet ind, og samtidig måtte den nedskrive værdien af stadion markant.

Det har ført til, at Brøndby IF siden 2010 har tabt 577 millioner kroner. De penge er kommet direkte fra aktionærerne.

I takt med, at underskuddene skulle dækkes, har Brøndby rejst penge ved at trykke nye aktier, som er blevet solgt stadigt billigere.

Hver gang et selskab trykker en ny aktie, udvander det værdien for de eksisterende aktionærer. De ejer nemlig dermed en mindre del af kagen, da der kommer flere personer til kagebordet.

- Investorerne og aktionærerne har betalt for underskuddene, og for at gælden er fjernet ved at blive udvandet.

- Konkret betyder det, at der er flere investorer, der skal dele en stadigt mindre mængde værdier, siger Per Hansen.

I 2007 var der 3,9 millioner aktier i fodboldklubben. På få år steg det tal til 102 millioner aktier.

I efteråret måttet Brøndby IF så igen rejse penge ved trykke nye aktier og sælge dem til storaktionæren Jan Bech Andersen. Efter den omgang er der 283,8 millioner aktier i Brøndby.

- Man kan ikke fra et investorsynspunkt argumentere for, at man bør købe aktier i Brøndby. Men man kan argumentere for, at det går bedre end den gang, det gik værst.

- Men det er fortsat sådan, at fodbold og investering er en svær kombination i Brøndby, siger Per Hansen.