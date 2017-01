Artiklen: Hårdt år for butikker hvis der skrues ned for forbruget

Hårdt år for butikker hvis der skrues ned for forbruget

Det kan blive smalhals for butikkerne, hvis danskerne skruer ned for forbruget, som ny måling peger på.

Det kan se ud til, at detailhandlen går et hårdt år i møde, hvis danskernes skruer ned for forbruget, som ny måling fra Nordea peger på.

Bortset fra en stigende rejselyst og et stagnerende behov for at renovere bolig eller fritidshus, så vil langt færre, nemlig kun halvt så mange som sidste år, skifte bilen ud i 2017.