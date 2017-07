Håndværkerfradrag udbetales uden systematisk kontrol

På kun seks år har danskerne indberettet for samlet over 28 milliarder kroner via den populære boligjobordning. Det er sket, uden at Skat har ført systematisk kontrol med ordningen

Det er sket, selv om en enkelt stikprøve af 200 indberetninger, som Skat foretog i 2012, afslørede, at ni procent af indberetningerne slet ikke var fradragsberettigede, mens der var fejl i yderligere seks procent.

Den manglende kontrol er problematisk, mener en skatteekspert.

- Det er en stor fejlmargin, og det burde tale for, at man afsætter flere midler til kontrol, siger Torben Bagge, der er partner i advokatfirmaet TVC og ekspert i skatteret.

Siden ordningen trådte i kraft, har danskerne lavet over tre millioner indberetninger svarende til en skattemæssig værdi på 8,8 milliarder kroner ved udgangen af 2016.

Skulle Skats stikprøve vise sig at være repræsentativ, betyder det, at over en kvart million indberetninger reelt ikke har været fradragsberettigede. Det er dog ikke muligt at sige noget håndfast om dette.

Boligjobordningen, der også er kendt som håndværkerfradraget, har været nedlagt og derefter vedtaget igen med ændrede regler ad flere omgange.

Skat oplyser i en mail til Finans, at indberetninger til boligjobordningen ud over kontrolindsatsen fra 2012 bliver kontrolleret i forbindelse med andre projekter, men at fejl og snyd ikke registreres særskilt.

Desuden er der afsat ni årsværk, som de kommende to år skal se på ordningen.