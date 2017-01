H&M solgte tøj for 175 milliarder kroner sidste år

Tøjgiganten H&M fortsætter med at vokse verden over med uformindsket styrke.

Der er tale om en vækst på seks procent, og det resulterede i et resultat efter skat på 18,6 milliarder svenske kroner.

Det er en smule mindre end sidste år, og det skyldes ifølge selskabet selv, at man har været nødt til at sælge flere varer med rabat end ventet.

Samtidig har den stærke dollarkurs gjort indkøbene dyrere end beregnet.

Alt i alt driver H&M nu 4351 butikker i 64 lande og har 161.000 ansatte.

Selskabet forventer at åbne yderligere 430 butikker i det igangværende regnskabsår, herunder i Island, hvor man endnu ikke har butikker.

Samtidig meddeler selskabet, at man forventer at lancere et eller to nye brands i år.

De vil i givet fald slutte sig til den eksisterende portefølje af brands, der også omfatter COS, Monki, & Other Stories og Weekday.

I forbindelse med regnskabet har H&M omformuleret sit vækstmål.

Fra at have en ambition om at øge antallet af butikker med mellem 10 og 15 procent årligt sigter ledelsen nu efter at opnå en omsætningsvækst på mellem 10 og 15 procent.