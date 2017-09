HK: Rå tal siger ikke meget om reelt sygefravær

- Der er store forskelle fra kommune til kommune og fra faggruppe til faggruppe. Samtidig er der stor forskel på, hvordan kommunerne arbejder med det.

- Så jeg synes, at man skal passe på med at drage alt for nagelfaste konklusioner på baggrund af de rå tal, siger han.

HK Kommunal oplever, at der bliver arbejdet med tallene ude i kommunerne. Derfor kan et højt tal godt være et positivt tegn på, at problemer bliver taget alvorligt.

- Vi har set en tendens til, at der er mere skjult sygefravær. At en sygemelding eksempelvis bliver noteret som en hjemmearbejdsdag.

- Mange ledere bliver målt på at nedbringe sygefraværet. Så for at få deres resultatløn, så bliver de kreative med noteringerne. Det er en del af hele det målehelvede, som det offentlige bliver udsat for, siger Mads Samsing.

HK Kommunal oplever desuden kommuner, der løser problemet ved at skille sig af med syge medarbejdere.

- Der er nogle kommuner, der er gode til at håndtere sygefravær. Og så er der nogle, hvor de er blevet hurtige til at bekæmpe de syge i stedet for fraværet. Og fyre de syge i stedet for at afhjælpe problemet, siger Mads Samsing.

Hvis en kommune nedbringer antallet af sygedage på den måde, så bliver et lavt tal til en falsk præstation.

- Man gør alt, hvad man kan nogle steder for at skjule sygefraværet. Det er også en del af forklaringen om, hvorfor tallene er så forskellige.

- Så man hænger nogle kommuner ud på falske præmisser, hvis man kun kigger på tallene, siger Mads Samsing.