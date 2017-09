Gucci og Louis Vuitton frasiger sig nu ultratynde modeller

To af modeverdenens giganter - LVMH og Kering - har indgået en aftale, der sætter en stopper for deres brug af meget tynde modeller. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Fremover vil disse mærker ikke bruge modeller, der er mindre end størrelse 34 i tøj, ligesom voksentøj kun skal fremvises af modeller over 16 år.

- Alle mærker, der tilhører LVMH, forpligter sig til at forbyde størrelse 32 for kvinder og størrelse 42 for mænd, når de caster modeller.

- Castingbureauer vil blive bedt om at præsentere kvindelige og mandlige modeller, der er henholdsvis mindst størrelse 34 og mindst størrelse 42, skriver LVMH på sin hjemmeside.

Og så skal modellerne være sunde og raske. Det skal de kunne bevise med en læseerklæring, der er indhentet højst seks måneder før en eventuel fotooptagelse eller et modeshow.

Initiativet kommer efter gentagen kritik af modebranchen for at være skyld i spiseforstyrrelser blandt modellerne.

Herhjemme kom modebranchen også på dagsordenen i foråret, da den danske model Ulrikke Høyer beskrev, hvordan hun dagen inden et stort modeshow for Louis Vuitton fik besked på at faste og kun drikke vand i 24 timer.

Kort inden showstart meddelte casteren fra Louis Vuitton, at Ulrikke Høyer var "for stor". Hun blev derefter sendt hjem til Danmark.