Grønlandsk bet og udskudt arbejde rammer byggemastodont

Sidste år var et skidt år for byggegiganten MT Højgaard, der både var ramt af udskudte projekter og et grønlandsk benspænd.

- Vi havde forventet at fortsætte den gode udvikling i 2016, men havde undervurderet, hvor svært det ville blive, udtaler han i regnskabet og fortsætter:

- Vores resultatforventninger ved årets begyndelse blev således ikke indfriet, hvilket på ingen måde er tilfredsstillende.

Han peger på, at året var præget af udskudte projekter og projektnedskrivninger.

Derudover har virak omkring en stor kontrakt om service af Thule-basen kostet MT Højgaard dyrt. Selskabet, der står for kontrakten, har mistet 300 millioner kroner i omsætning.

Det er resultatet af, at kontrakten med den amerikanske regering blev genforhandlet i 2015. MT Højgaard var tæt på helt at miste den, da USA's militær valgte en anden leverandør.

Efter et politisk ramaskrig og meget tovtrækkeri beholdt MT Højgaard kontrakten, dog i en anden form. Selskabet arbejder nu under en midlertidig kontrakt, der udløber i slutningen af 2017.

Det pressede MT Højgaard-koncernens driftsresultat ned på 73 millioner kroner i 2016. Året inden gav driften et overskud på 372 millioner kroner.

I løbet af 2016 arbejdede koncernens folk på at opføre boligprojekter, broer og skoler.

Årsrapporten viser, at nogle af de største projekter for MT Højgaard sidste år var at opføre og renovere 56 broer for Banedanmark. Desuden står selskabet for arbejdet med de 17 stationer på Cityringen.

Trods et regnskab et stykke fra forventningerne øjner koncerndirektøren bedre tider i 2017.

- Ved udgangen af 2016 havde koncernen den højeste ordrebeholdning siden 2011, siger Torben Biilmann.

- Vi går ind i 2017 med en ordrebeholdning, der er både stor og med en god bonitet. Den består af opgaver, vi målrettet har valgt at prioritere, siger han.