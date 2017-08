Se billedserie Erhvervs- og turistchef i Greve Kommune, Tina Charlotte Koeffoed, ser ny efteruddannelse som et aktiv for transport- og logistikvirksomheder i Greve. Pressefoto

Greve tilbyder mere transportviden

Erhverv - 11. august 2017 kl. 06:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve har i adskillige år positioneret sig som transport- og logistikbranchens hjemsted. Samtidig er branchen i vækst. Derfor udbyder ErhvervsCentret i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland nu en ny kompetencegivende efteruddannelse inden for international transport og logistik. Initiativet skal være med til at sikre, at det lokale erhvervsliv har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelsen henvender sig til ansatte, som til daglig arbejder med logistik i en produktions-, handels- eller transportvirksomhed. Den sigter efter at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at effektivisere virksomhedens forsyningskæde og forbedre konkurrenceevnen. Undervisningen foregår i dagtimerne én gang om ugen fordelt over tre måneder. Uddannelsesforløbet starter 12. september.

- Vi har valgt at udbyde en ny international efteruddannelse inden for transport og logistik i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland, der har en stor erfaring og ekspertise inden for området. Vi har en stor klynge af transport- og logistikvirksomheder i Greve, siger Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed. Logistikkompagniet i Greve, der står for tredjepartslogistik hjemme hos kunderne, forventer som minimum at stille med én deltager til september.

- Jo dygtigere vi er til at løse opgaverne, desto større forskel gør det for kunderne. Og der er rigeligt at se til, siger Carsten Moberg, stifter af og direktør i Logistikkompagniet i Greve. Han finder efteruddannelsen positiv for erhvervslivet. Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/286/