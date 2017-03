Google: Selv op til brugeren om vi skal gemme data

Google understreger, at det er op til brugeren selv, om ens personlige data skal gemmes på Google-kontoen.

Meldingen kommer, efter at Forbrugerrådet Tænk har anmeldt Google til Datatilsynet for at lagre data i ubegrænset tid.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk indsamler Google ens søgehistorik og informationer om, hvor man opholder sig og hvornår, hvis man har en smartphone og en konto hos Google.

En Google-konto kan eksempelvis bruges til mail eller YouTube.

Indsamlingen sker automatisk og gemmes i ubegrænset tid, lyder det fra rådet.

Men Google understreger, at det er helt op til brugeren selv.

- Hvis du har givet os tilladelse til at gemme din placeringshistorik, gemmer vi den, indtil du beder os om ikke at gemme den længere - fuldstændig ligesom vi bevarer dine e-mails, indtil du selv beslutter at slette dem.

- Folk vælger typisk at slå søge- og placeringshistorik til, fordi det forbedrer vores tjenester, eksempelvis gennem lokale anbefalinger baseret på steder du tidligere har besøgt og trafikmeldinger baseret på din daglig pendlerrute, skriver Christine Sørensen.

Det har tirsdag klokken 15 ikke været muligt for Ritzau at stille spørgsmål til Google.

Datatilsynet bekræftede tidligere tirsdag, at man har modtaget en anmeldelse. Nu vil man overveje, om sagen skal tages op på europæisk plan.

- Men vi er stadig i et meget tidligt stadie og i overvejelsesfasen i forhold til sagens videre forløb, fortalte kontorchef og jurist Astrid Mavrogenis fra Datatilsynet tidligere.