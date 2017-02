Goldman Sachs sætter Dong-aktier for milliarder til salg

Aktieposten svarer til 5,4 procent af den samlede aktiekapital og har en markedsværdi på lige knap 5,8 milliarder kroner baseret på slutkursen torsdag.

Her faldt Dong-aktien 2,3 procent og sluttede i kurs 254,60 kroner.

Efter salget af de mange millioner aktier vil NEI stadig sidde på 7,9 procent af aktierne i den danske energikæmpe.

Dong Energy blev børsnoteret i juni sidste år, da ejerkredsen - herunder staten og Goldman Sachs - satte en portion af deres aktier til salg.

Ved børsnoteringen blev Dong værdisat til omkring 100 milliarder kroner.

Det skete, efter at et flertal i Folketinget i 2013 besluttede at børsnotere Dong med staten som hovedaktionær for at skaffe ny kapital efter et milliardunderskud.

Goldman Sachs købte efter en prissætning på 31,5 milliarder kroner 19 procent af aktierne i Dong. Staten havde før aktiesalget en ejerandel på 81 procent.

I kølvandet af salget til Goldman Sachs udtrykte flere partier dog skepsis over, om det bedste bud reelt kom fra det amerikanske storbank.

Den politiske modstand kulminerede, da SF trådte ud af regeringen i januar 2014 efter at have stemt for salget sammen med den tidligere Thorning-regering, Venstre og De Konservative.