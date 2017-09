God sommer for SAS: Fordobler næsten overskuddet

SAS ser ud til at være på vej mod et pænt overskud i indeværende forskudte regnskabsår, der slutter 31. oktober.

Det udgør 1535 millioner svenske kroner mod 805 millioner i samme periode sidste år.

Og netop tredje kvartal er af stor betydning for SAS, understreger administrerende direktør Rickard Gustafson.

- SAS agerer i et marked, hvor efterspørgslen på flybilletter varierer kraftigt over året, og hvor sommermånederne i endnu større grad bliver afgørende for helårets resultat som følge af vores øgede eksponering mod fritidsmarkedet og langdistancelinjer.

- Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at SAS kan se tilbage på en rigtig god sommer, siger han i en pressemeddelelse.

De gode udsigter skyldes blandt andet en omsætning, der i regnskabsårets tre første kvartaler har været næsten tre milliarder kroner højere end det foregående regnskabsår.

Det skyldes både, at man indtil nu har fløjet tre procent flere passagerer, og at man har solgt flere tillægsydelser til de rejsende.

De positive finansielle resultater får selskabet til at opjustere forventningerne til året som helhed.

Nu regner man med at overgå sidste års resultat før skat på 939 millioner kroner. Tidligere forventede man bare et positivt resultat.

SAS er i gang med at opbygge nye baser i London og i Malaga via et irsk datterselskab.

I regnskabet fortælles det, at store dele af administrationen og det flyvende personale i det nye selskab er på plads.

De første flyvninger forventes at blive gennemført i begyndelsen af det kommende regnskabsår.