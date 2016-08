Globalt revisionsselskab indgår forlig i milliardskandale

Derfor blev revisionsselskabet trukket i retten for ekstrem pligtforsømmelse og stillet over for en bod på 5,5 milliarder dollar - 36 milliarder kroner.

I en årrække op til finanskrisen samarbejdede to store amerikanske finansselskaber om at opfinde fiktive boliglån. Verdens største revisionsselskab, Pricewaterhousecoopers, PwC, opdagede ingenting.

Nu har PwC indgået forlig i sagen. Det skriver Financial Times.

- Sagen er lukket til alles tilfredshed, siger en talsmand for PwC til Financial Times.

Sagen drejer sig om, at boliglånsudstederen Taylor, Bean & Whitaker, der før krisen var en af USA's største, sammen med banken Colonial BancGroup opfandt fiktive boliglån.

På den måde kunne de lade som om, der var sikkerhed bag lån fra banken til boliglånsudstederen og omgå reglerne for lån.

Da krisen ramte, gik begge selskaber konkurs og direktøren for Taylor, Bean & Whitaker fik 30 års fængsel for svindlen. Direktøren for Colonial BancGroup fik otte års fængsel.

Efterfølgende har boet efter Taylor, Bean & Whitaker sagsøgt PwC, der fra 2002 til 2009 var revisor for Colonial BancGroup.

Vel at mærke uden på noget tidspunkt at opdage, at der blev opfundet boliglån for milliarder af dollar.

- Det, der er sket her i de sidste par år, og konsekvenserne af den store recession, har vist os, at revisorers opførsel gør en forskel.

- Revisorers ansvar er over for offentligheden. Det tror jeg bliver mere og mere tydeligt, skriver Taylor, Bean & Whitakers advokat Steven Thomas i en meddelelse ifølge Miami Herald.

Oven på finanskrisen har revisionshuse verden over, og specielt i USA, fået hård kritik for på intet tidspunkt at have opdaget, at der systematisk blev svindlet med udstedelsen i boliglån.

Og på intet tidspunkt at have påtalt risikoen i det overophedede, uigennemsigtige finansmarked.