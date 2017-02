Gentofte er kongen af millionvillaer

I forbindelse med de politiske diskussioner om boligskat har Danmarks Statistik lavet en opgørelse over, hvor boliger vurderet til over 7,5 millioner kroner ligger.

Hvis man skal finde sig en bolig, der koster over 7,5 millioner kroner, er Gentofte et godt sted at starte.

- Danmarks Statistik har netop offentliggjort nye tal for ejendommes markedsværdi. Med disse tal kan vi vise, at boligejerne, som vil få gavn af en flad boligskat, typisk bor i København og Frederiksberg eller nord for hovedstaden, skriver Danmarks Statistik.

I alt er der 13.304 boliger i Danmark, der koster over 7,5 millioner kroner at anskaffe sig.

Ikke mindre end 5164 eller 39 procent af alle dem ligger i Gentofte. På andenpladsen ligger København med 1644 styk, mens Frederiksberg kommer ind på en tredjeplads med 1456 styk.

87 procent af alle de dyreste huse i Danmark ligger i Region Hovedstaden.

Første jyske by er at finde på femtepladsen, da Aarhus har 821 boliger, der er vurderet til over 7,5 millioner kroner.

- Til sammenligning er 736 boliger vurderet til over 7,5 millioner kroner i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland tilsammen.

- Uden for Region Hovedstaden er Aarhus med 821 og Greve med 107 de eneste kommuner med mere end 100 boliger vurderet til 7,5 millioner kroner, skriver Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik skriver, at 22 kommuner ikke har en eneste bolig vurderet til over 7,5 millioner kroner. Den liste tæller blandt andet Albertslund, Jammerbugt, Tønder og Vesthimmerlands.