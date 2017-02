Genrejsningen af dansk økonomi går ifølge EU lidt trægt

Men trods bemærkningen om dansk fodslæberi, går det bedre i Danmark, end man umiddelbart kunne tro.

- Hvis man ser isoleret på trenden for udvikling i bnp, skygger det dog for den relative styrke i den danske genrejsning, skriver kommissionen blandt andet.

De gode takter er blandt andet at finde i en robust vækst i beskæftigelsen, især takket være vækst i servicesektoren.

Danskerne har også set stigende velstand takket været bedre handelsforhold og øgede indtægter fra udlandet.

Som det har været tilfældet i flere år, forventer kommissionen, at det private forbrug skal være motor for at få endnu mere gang i de danske hjul.

Nye investeringer ventes også at spille en stadig større rolle.

Investeringsniveauet i Danmark ligger under gennemsnittet i EU. Det skyldes ifølge kommissionen især de svære forhold for Mærsks to kerneforretninger - shipping og udvinding af olie og gas i Nordsøen.

De bedre udsigter på investeringsområdet knytter sig blandt andet til forventningen om fortsat vækst på boligmarkedet.

Kommissionen konstaterer også, at de seneste års reformer af det danske arbejdsmarked synes at tegne godt for den danske velfærdsstats overlevelse.

Der er flere ting, der kan skabe usikkerhed om dansk økonomi.

Her nævner kommissionen blandt andet mulig smitte fra aktuelle problemer i Sverige. Desuden er den private gæld set i forhold til bnp stadig på et af de højeste niveauer i EU.

Ifølge analysen fra Bruxelles er der potentiale at høste i dansk økonomi blandt andet ved at åbne for mere konkurrence i servicesektoren.

Mens der allerede er liberaliseringer i gang inden for bygge- og detailindustrien, peger kommissionen specifikt på engroshandel og taxibranchen som områder, hvor der er potentiale til at øge produktiviteten og skabe arbejdspladser.