Ganske få røg på tvang i maj

Ifølge talknuserne var der 189 tvangsauktioner i maj. Det er blot anden gang siden 2008, at tallet er under 200. I perioden marts til maj var der 682 tvangsauktioner mod 735 i de tre måneder før.

- De flotte tal skal ses i lyset af, at vi har en uhyre lav rente, stigende beskæftigelse og ikke mindst et opsving i boligmarkedet, der breder sig ud over det ganske land, skriver boligøkonom hos BRFkredit Mikkel Høegh i en kommentar til tallene.

- Den lave rente gør, at færre kommer i problemer med at betale terminen i sig selv. Den betyder også, at hvis det alligevel giver problemer for eksempel som følge af, at man mister sit job så kan man nemmere finde en løsning, hvor man kan ride stormen af, tilføjer han.

Mens færre boligejere måtte overdrage nøglerne i maj, måtte flere virksomhedsejere dog dreje nøglen om.

173 aktive virksomheder gik konkurs i maj ifølge Danmarks Statistik. Dermed gik 1167 job tabt i måneden - en stigning på 38 procent fra april.

Selv om det er en stor stigning, er antallet af konkurser lavt i forhold til under krisen.

- Det generelt lave antal konkurser skal ses i lyset af det opsving, dansk økonomi er inde i for tiden. Den indenlandske efterspørgsel er steget gennem den seneste tid, hvor forbrugerne er blevet mere flittige til at finde pengepungen frem.

- Det er selvfølgelig med til at holde virksomhederne kørende. Samtidig nyder de eksportrettede virksomheder godt af det opsving, vi ser på de danske eksportmarkeder, skriver Danske Banks analytiker Bjørn Sillemann.

Også her er de lave renter med til at gøre en forskel.

- Faktisk har vi ikke set et så bredt funderet et opsving i den globale økonomi i mange år.

- Samtidig bidrager de meget lave renter med at holde omkostningerne nede for virksomheder, som har stor gæld, sådan at de kan undgå at gå konkurs, skriver analytikeren.