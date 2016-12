Pokémon Go er et af de hidtil mest omfattende eksempler på augmented reality. Her er det en syrisk spiller, der er gået på jagt efter Pokémon i den syriske by Douma.

Frontløbere spår virtuel invasion af virkeligheden

Det var måske et af de første omfattende eksempler på såkaldt augmented reality (AR). Men langt fra det sidste, hvis man skal tro over 7000 tech-brugere, som den svenske kommunikationsvirksomhed Ericsson har spurgt i sin ConsumerLab-undersøgelse.

De adspurgte i ConsumerLab bor i 14 af verdens største byer og er udvalgt, fordi de er hurtige til at tage ny teknologi til sig.

Baseret på deres svar har Ericsson identificeret 10 trends, som vil brede sig i 2017.

En af dem er øget brug af AR. Som eksempel fremhæves AR-briller, der kan vise verden i oplyst tilstand, når det er mørkt.

Et andet eksempel er AR-briller, der kan redigere virkeligheden og fjerne forstyrrende elementer. Det kunne være reklamer i bybilledet.

En af de andre trends, som ConsumerLab peger på, er stigende brug af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er programmerede maskiner, der efterligner et eller flere aspekter af den menneskelige intelligens. Det kan være abstrakt tænkning, analyse og løsning af problemer.

Det kan komme til udtryk, når eksempelvis et program på vores mobil lærer at imitere vores indkøbsvaner og derfor selv placerer ordrer over nettet.

Samtidig udløser kunstig intelligens frygt. I undersøgelsen giver halvdelen af de adspurgte udtryk for, at de frygter at miste deres arbejde til robotter.

Chefen for Ericssons ConsumerLab, Michael Björn, minder om, hvor hurtigt forhold til teknologi kan ændre sig.

Det samme vil ske med teknologi som augmented reality eller virtual reality, hvor en sæt briller kan give en person en 3D-udgave af en virtuel oplevelse, mener han.

- For 10 år siden tænkte vi, at nu vil jeg gå på internettet. Nu er jeg online. Nu tænker vi ikke længere sådan. Vi har internet på vores smartphone og måske vores iPad. Vi veksler frem og tilbage uden at tænke over det.

- Det samme kommer til at ske, når det gælder augmented reality og virtual reality, siger han.