Postnord markerer, at Aarhus er årets europæiske kulturhovedstad ved at udgive fem frimærker med motiver fra byen.

Frimærker med Aarhus-vartegn markerer kulturåret

Postnord har i anledning af kulturåret besluttet at trykke frimærker med fem af byens mest iøjnefaldende bygninger.

Der er tale om kunstmuseet Aros, Aarhus Rådhus, kulturhuset Dokk1, boligkomplekset Isbjerget og Moesgaard Museum.

- Vi er meget stolte over, at Postnord er med til at fejre Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad med fem frimærker.

- Aarhus er blevet et populært besøgsmål for mange internationale turister, og de får nu mulighed for at sende en hilsen hjem, hvor de særlige Aarhus-frimærker pryder postkortet, siger Rebecca Matthews, der er administrerende direktør for Aarhus 2017.

Frimærkerne er påtrykt værdien 25 kroner, hvilket er prisen for at sende et brev på op til 100 gram til udlandet.

Da København i 1996 var europæisk kulturhovedstad, udgav posten fire frimærker i den anledning. De forestillede Rundetårn, Den Lille Havfrue, Christiansborg og Marmorkirken.