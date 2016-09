EU-Kommissionen foreslår, at teleselskaberne kan nøjes med at tilbyde mindst 90 dages såkaldt fri roaming om året. Forbruget Tænk mener, at Danmark skal gå efter fri roaming hele året.

Fri roaming i EU bliver måske kun i 90 dage om året

Forbrugerrådet Tænk tager sig til hovedet over forslag fra EU-Kommissionen. De vil have fri roaming hele året.

Ekstra afgifter på at tale i mobil, sms'e og bruge data i hele EU skal efter planen bortfalde fra sommeren 2017.

Det bliver måske kun i tre måneder om året, at man slipper for ekstra afgifter, når man bruger sin mobil i et andet EU-land fra næste sommer.

Men i et udspil til de endelige regler foreslår EU-Kommissionen, at teleselskaberne kan nøjes med at tilbyde mindst 90 dages såkaldt fri roaming om året.

- Vi har foreslået nogle regler, der skal være med til at forhindre misbrug, siger en talskvinde for EU-Kommissionen.

Forslaget skal blandt andet forhindre, at en telekunde køber et sim-kort i et andet EU-land, hvor prisen er lavere, og bruger mobilen derhjemme i hverdagen.

EU-Kommissionen vil også forhindre, at en telekunde tager sin mobil med til udlandet og roamer permanent.

- De 90 dage er et minimum. Teleselskaberne må gerne tilbyde mere, men de må ikke tilbyde mindre end 90 dage, siger talskvinden.

Cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon, mener, at EU-Kommissionen nu har opgivet at skabe et ægte indre marked for telekommunikation i Europa.

- Som forbruger må man tage sig til hovedet, når der tales om misbrug, fordi forbrugerne køber der, hvor det er billigst, siger Martin Salamon.

Han mener, at EU-udspillet til udmøntning af de nye regler for roaming handler om at beskytte de store teleselskaber, især i Sydeuropa.

Forbrugere, der overskrider loftet for roaming, skal ifølge EU-Kommissionens forslag betale fire cent (cirka 30 øre) per minut for mobilsnak.

Prisen skal være en cent (cirka 7,5 øre) per sms og 0,85 cent (cirka 6,4 øre) per megabyte data, hedder det i forslaget.

- Det er helt hen i vejret. Det er en reguleret profit på mange hundrede procent, siger Martin Salamon.

Han opfordrer forsynings-, klima og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) til at kæmpe for fri roaming alle 365 dage om året, når EU-landene senere på året skal diskutere udspillet.

Grænsegængere, der bor i ét EU-land og arbejder i et andet, skal ifølge EU-udspillet fritages for loftet over roaming.