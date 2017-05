Frasalg koster 115-135 Dong-ansatte jobbet

Fyringerne, der beskrives som "reduktion af stillinger", sker, fordi Dong ændrer selskabets struktur oven på frasalget af sine olie- og gasaktiviteter for et større milliardbeløb til schweiziske Ienos.

- Både organisatorisk og mentalt går vi fra at have en konglomeratstruktur til at agere som et integreret selskab.

- Fremover vil vi være ét selskab med tre forretningsområder og et antal fælles funktioner, der understøtter hele selskabet, skriver administrerende direktør Henrik Poulsen i meddelelsen.

Den nye struktur skal "udnytte selskabets fulde potentiale" og "styrke Dongs globale førerposition" inden for grøn energi.

Fyringerne skal nu forhandles med medarbejderorganisationer. Disse forhandlinger ventes at være afsluttet 8. juni.

Over for TV2 fortæller administrerende direktør Henrik Poulsen, at der er tale om stabsfunktioner, der bliver fjernet.

- Vi skiller olie-gasafdelingen ud, så vi har simpelthen et mindre stabsbehov, siger Henrik Poulsen.

Dong har i flere år arbejdet på at have et større fokus på kraftvarme og havvindmøller og mindre på olie- og gas. Den ambition blev indfriet onsdag, da selskabet solgte aktiviteterne.

Henrik Poulsen kom til Dong i 2012. Han har stået for selskabets kritiserede kapitaludvidelse og børsnotering. Han tjente via sin bonusordning omkring 25 millioner kroner personligt på børsnoteringen.