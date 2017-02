Fra offentligt til privat koster ansatte dyrt på lønnen

Lønmodtagere, som forlader det offentlige og følger med jobbet over i et privat firma, får mindre i løn end deres kolleger, som ikke rykker sig.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i knap 1500 personer, som i perioden 2005 til 2013 er skiftet fra det offentlige til det private i en såkaldt udlicitering.

Ved udlicitering forstås en offentlig institution, der vælger at få en privat virksomhed til at udføre bestemte opgaver for sig.

Her vil nogle af medarbejderne ofte rykke med. Det finder ofte sted indenfor rengøring og kantinedrift.

Men at skifte fra at være offentligt til privat ansat kan have koste medarbejderne dyrt.

Ét år efter at de er blevet ansat i det private, vil de nemlig i gennemsnit tjene 30.000 kroner mindre end personer, der ikke er rykket med over i det private.

Undersøgelsen har sammenlignet medarbejdere, som er blevet udliciteret med en kontrolgruppe af lignende medarbejdere, der ikke blev udliciteret.

To år efter udliciteringen vil medarbejderen være faldet yderligere i løn. Og den faldende indtjening overrasker ikke Yosef Bhatti, der er seniorforsker og har udarbejdet analysen.

- I forbindelse med en udlicitering er der ofte færre penge til rådighed for en privat leverandør end det, det offentlige har brugt på opgaven.

- Den udfordring kan de private imødegå ved at sænke omkostningerne eller være mere effektive. Og et af de oplagte steder at spare er at benytte sig af færre ansatte, siger Yosef Bhatti til Ugebrevet A4.

De lønmodtagere, som overgik til privat ansættelse, blev i højere grad arbejdsløse end dem, som ikke blev udliciteret, siger Yosef Bhatti.

- Så vi har indikationer på, at faldende beskæftigelse og faldende arbejdstid kan være medvirkende årsager til nedgangen i de udliciteredes indkomst.