Forurenede æg er solgt i sandwich og salat i danske butikker

- Desværre har det vist sig, at vi har et lille antal butikker, som har fået leveret et antal kogte, pillede æg fra Danæg. Derfor har vi i 28 butikker kasseret restbeholdningen af de her æg, og alle de produkter som var tilberedt med de kogte æg.

Det siger Karin Frøidt, koncernkvalitetschef i Dagrofa.

- Fødevarestyrelsen havde egentlig givet os lov til at fortsætte salget, fordi risikoen er så lille. Men det ønskede vi altså ikke, siger hun.

Torsdag blev der fundet 20 ton kogte og pillede æg med fipronil, som er indført af det danske firma Danæg Products.

Fredag meddelte Fødevarestyrelsen, at der er fundet to ton forurenet røræg hos Nordic Egg.

Ifølge Fødevarestyrelsen er de forurenede æg ikke akut sundhedsskadelige.

Millioner af æg er de seneste uger blevet trukket tilbage fra butikshylder i mindst 11 lande, blandt andet Holland, Tyskland, Belgien, Sverige, Storbritannien og Danmark.

Efterforskningen tyder på, at der er solgt sprøjtemiddel fra Holland, der har været blandet op med det ulovlige giftstof.

- Det er en rigtig ærgerlig sag for os. Desværre er det noget, vi er nødt til at tage med i vores overvejelser fremover. Vi har ikke tidligere været opmærksom på, at pesticid kunne være et problem i æg, siger Karin Frøidt.

- Det er klart, at vi nu kommer til at stille nogle krav til vore leverandører, så vi undgår noget lignende fremover, tilføjer hun.

COOP, der driver Dagli'Brugsen, Superbrugsen og Kvickly, har ifølge Politiken fjernet varer fra delikatesser i 183 butikker.

Også flere kantiner drevet af den danske servicevirksomhed ISS har modtaget æg, der er forgiftede med insektmidlet fipronil, skriver DR.

Dansk Supermarked, der driver blandt andet Føtex og Bilka, melder til Politiken, at koncernens butikker ikke har købt æg fra de to danske producenter.

Samme melding lyder fra Rema 1000.

- Vi handler med en dansk leverandør, som ikke handler med de berørte æg, siger Anders Jensen, indkøbsdirektør i Rema 1000.