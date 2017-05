Forslag til EU-dom giver foreløbig mavepuster til Uber

I et forslag til en endelig EU-dom slår generaladvokat Maciej Szpunar fast, at Uber må karakteriseres som en transportvirksomhed og ikke en digital serviceformidler.

Dommen ventes først om nogle måneder. Følger EU-Domstolen forslaget, skal Uber stå til ansvar for de enkelte nationers lovgivning på transportområdet.

Uber har argumenteret for, at de var en informationstjeneste. Derfor skulle de ikke leve op til transportlovgivning, som gælder for den eksisterende taxibranche.

Generaladvokaten medgiver i sit forslag, at dele af Ubers tjeneste er en elektronisk informationstjeneste. Men ifølge Szpunar er det langtfra informationstjenesten, der er Ubers grundlag for deres forretning.

- Da levering af transportydelser ud fra et økonomisk synspunkt udgør hovedelementet, mens den ydelse, der består i at sætte passagerer i forbindelse med chauffører ved hjælp af en applikation til smartphones, er et underordnet element, foreslår generaladvokaten Domstolen at fastslå, at den tjenesteydelse, som platformen Uber tilbyder, skal kvalificeres som en "tjenesteydelse inden for transportområdet", lyder det.

Det er en strid mellem spanske taxichauffører og Uber, der har fået sagen for EU-Domstolen i Luxembourg.

Barcelonas største taxaselskab protesterede i 2014 til den spanske regering, da Uber indtrådte på det spanske marked. De mente, tjenesten var ulovlig.

Tvisten fik den spanske regering til at gå til EU-Domstolen for at få et klart svar på, om Uber skulle i kategori med transportbranchen eller ej.

Også i Danmark har der været en lignende konflikt mellem de danske taxachauffører og Uber.

Uber endte her med at indstille sine aktiviteter på det danske marked. Det skete, efter at en ny taxalov stillede udstyrskrav til Uber om sædefølere og taxametre.

Forslaget fra kammeradvokaten er ikke bindende. Men typisk vælger rettens dommere at følge generaladvokaters anbefalinger.

Om det også sker i dette tilfælde, vil vise sig senere på året, når domstolen træffer sin endelige beslutning.