Et forlig mellem fagforeningen 3F BJMF og metroentreprenøren CNBT betyder, at 120 metroarbejdere kan se frem til samlet 19 millioner kroner.

Forlig sikrer 19 millioner til metroarbejdere

120 medarbejdere på metrobyggeriet kan se frem til at dele 19 millioner kroner mellem sig efter fagforeningen 3F BJMF og metroentreprenøren CNBT har indgået et forlig. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Alle skal have den løn, som de retmæssigt har krav på. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at det er lykkedes os i 3F BJMF og metroarbejderne i CNBT at få forhandlet en aftale om udbetaling af manglende løn, siger Jens Kirkegaard, der er formand for Byggegruppen i 3F BJFM.

- Vi ville naturligvis gerne have undgået denne sag, for 19 millioner kroner er mange penge, men nu har vi fået gennemregnet tingene og sikret, at de ansatte får deres retmæssige løn, siger Sigurd Nissen-Petersen, der er driftsdirektør i Copenhagen Metro Team.

Forliget er en udløber af en samarbejde, som startede i 2015, mellem fagforeningen og Copenhagen Metro Team, der er hovedentreprenør på metrobyggeriet.

Tidligere har det samarbejde ført til en aftale om en højere løn til udenlandske jord- og betonarbejdere på metrobyggeriet.