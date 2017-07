Forkert grå farve på klodser førte til milliontab for Lego

Fejlen skete i 2015, og den kom til at koste Lego Koncernen et tab på ti millioner kroner.

Det var meningen, at de små flade klodser skulle være mørkegrå. I stedet var de blevet farvet lysegrå og blevet pakket i æskerne til blandt andet Lego City Godstog, Lego Creator og Lego Star Wars.

- Når man som forbruger, forældre og som barn åbner en legoæske og bygger de modeller, vi har udviklet, så er der en klar forventning om, at det produkt, man modtager, har en høj kvalitet, siger pressechef i Lego Koncernen Roar Rude Trangbæk til Ritzau.

- Som forbruger må man aldrig nogensinde blive skuffet over den oplevelse, man sidder med i hænderne, siger han.

Efter at fejlen blev opdaget under et kvalitetstjek i Legos pakkeri i Tjekkiet, blev den lokaliseret og viste sig at stamme fra støberiet i Billund, hvor et farvemærkat var kommet på det forkerte farverør.

Klodserne havde fået en forkert farve, fordi en medarbejder forlod et rum med farverør for at printe et mærkat til røret, der i mellemtiden blev skiftet ud med et anden farverør af en anden medarbejder.

Lego nåede at få pakket æskerne om, inden de nåede forretningerne. Det betød blandt andet, at medarbejdere fra Tjekkiet og Ungarn blev kaldt ind fra ferie for at pakke om.

Fejlen fik ingen konsekvenser for medarbejderen, oplyser Lego.

Lego Koncernen vurderede, at det var milliontabet værd at få stoppet fejlen.

- For os var det ikke det vigtigste, men derimod at de 129.000 æsker ikke nåede ud til forbrugerne, siger pressechefen.

Efter episoden blev der igangsat et projekt for at forhindre fejlen i fremtiden og lave yderligere forbedringer i produktionen. Det forløb til 400.000 kroner blev afsluttet i 2016.

En af de ændringer, der blev lavet, var, at medarbejderne nu kan printe mærkaterne på forhånd, så medarbejderen ikke behøver at forlade farverøret.

Derudover er der også blevet ændret på lysniveauet i støberiet.

Lego opererer med 50 forskellige farver i produktionen.