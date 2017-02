Forhandling om overenskomst til HK-ansatte brudt sammen

Et nyt forsøg på at nå en aftale om nye overenskomster til 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet er torsdag aften endt uden resultat.

- For få timer siden troede jeg, at vi ville nå til en aftale. Så jeg er overrasket over, at vi måtte forlade lokalet uden en løsning, siger Simon Tøgern, formand i HK/Privat.

Det er anden gang inden for en uge, at parterne afbryder forhandlingerne. Første gang blev forhandlingerne afbrudt efter halvandet døgn lørdag 18. februar.

Forhandlingerne drejer sig om henholdsvis en butiksoverenskomst, der forhandles af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel, og en funktionæroverenskomst, som forhandles af Dansk Erhverv og HK/Privat og HK Handel.

Der er ikke aftalt en ny dato for at genoptage forhandlingerne.

- Karakteren af den uenighed, vi havde, er rimelig principiel. Hvis den stadig er der, så handler det ikke om at mødes igen. Så er vi lige vidt, siger Simon Tøgern fra HK/Privat.

Han vil ikke nærmere ind på, hvad uoverensstemmelsen drejer sig om.

- Vi har forhandlet i en god tone og i fortrolighed, så det synes jeg ikke, at jeg skal fortælle om. Vi vil gerne fastholde et godt og tillidsfuldt forhold på trods af de her uenigheder, siger han.