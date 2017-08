Foreløbige tal viser pæn vækst i dansk økonomi

Bnp-indikatoren tager udgangspunkt i de tal, der er tilgængelige allerede nu og prøver at give et skøn over den økonomiske vækst.

Dansk økonomi ser ud til at have fortsat fremgang i andet kvartal i år.

Prognosen siger, at bruttonationalproduktet voksede med 0,5 procent fra første til andet kvartal.

Kigger man på den årlige vækstrate fra andet kvartal 2016 og frem til andet kvartal i år, lander den på 2,5 procent.

Selv om bnp-indikatoren er behæftet med en betydelig usikkerhed, forventer Bo Sandberg, der er cheføkonom hos Dansk Byggeri, at væksten i 2017 med stor sikkerhed vil ende på den gode side af to procent.

- Det nye i dansk økonomi er, at der nu er flere vækstmotorer i gang på samme tid. Privatforbrug, boligbyggeri og eksport bidrager positivt, siger Bo Sandberg i en kommentar til tallene.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Signe Roed-Frederiksen, ser endda mulighed for, at forbruget kan stige endnu mere, hvis der bliver slækket på forsigtigheden.

- Danskerne lægger i øjeblikket mere til side af deres indkomst end "normalt" og forbruger en mindre andel.

- De har med andre ord en lav forbrugskvote og en høj opsparingskvote i forhold til det historiske gennemsnit, skriver hun.

Det er ikke sket siden 2006, at dansk økonomi er vokset med mere end to procent i et kalenderår.

Hvis tallene holder stik, står Danmark også til en højere vækstrat end EU-landene og USA.

Bruttonationalproduktet er en opgørelse, som forsøger at tegne et billede af den økonomiske aktivitet i et land.

Den omfatter værdien af den samlede produktion - både offentlig og privat - i et givent land i en given periode.

Bnp opgøres typisk i faste priser, hvor man fjerner inflationens påvirkning, så man får et reelt billede af, hvor meget aktiviteten er steget.