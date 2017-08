Forbrugsudlåner får over 100 nye kunder om dagen

Det er en god forretning, og den bliver kun større. I 2016 havde Basisbank nyudlån for over 800 millioner kroner og noterede sig mere end 2700 nye kunder om måneden.

- Folk ønsker hurtigere beslutninger. Skal man have noget, så er det ikke noget med at spare op i tre måneder. Så er det her og nu.

- Jeg tror ikke, at efterspørgselsvæksten for forbrugslån er drevet af økonomisk vækst i samfundet eller øget kreditefterspørgsel. Man kan nu på meget kort tid optage et lån meget ment.

- Det gør alt andet lige, at flere benytter sådan nogle som os, siger administrerende direktør i Basisbank Lars Thuesen.

Hurtigt går det. Ifølge Lars Thuesen hænger det sammen med, at hvor man før i tiden skulle udfylde skemaer, der så skulle sendes ind, kan en bank som hans nu selv hente oplysninger og lave en komplet automatiseret proces.

- I dag er det således, at det hele er ved at blive elektronisk. Så du giver os lov til at indhente oplysninger med NemID. Så det er noget helt andet i dag, end det var for bare for 12-24 måneder siden, siger direktøren.

Det har fået markedet til at vokse markant. Basisbank øgede udlånet med 50 procent i 2016 til omkring 1,5 milliarder kroner. Men Lars Thuesen vurderer ikke, at man tager markedsandele.

Han fortæller, at der er en "god og sund konkurrence". Den går dog ikke ud over de renter, udlånerne kan tage.

- Man skal jo være ærlig. Så lad mig sige, at prispres er der altid. Man kan ikke prise sig anderledes end markedet. Men prisen er i dag ikke det væsentligste konkurrenceparameter.

- Det er hurtighed og nemhed. Og så skal det være fair, så folk forstår, hvad det er, der sker.

- Skal man købe en racercykel til 15.000 kroner, så er forskellen på, om man betaler 13 eller 21 procent i rente måske forskellen på, om man betaler 813 eller 873 kroner om måneden i afdrag.

- Det er ikke det, der gør forskellen for kunden, siger Lars Thuesen.

Forbrugsudlånerne bliver ofte kritiseret for at tage for høje renter. Det giver Lars Thuesen dog ikke meget for.

- Vi laver en kreditvurdering, der tager hensyn til den enkeltes økonomiske personlige forhold.

- Vi gør præcist det samme, som man gør i en bank. Her er det bare en maskine, der behandler ansøgningen.

- Prøv at gå ned i en af de store banker og spørg om du kan låne 30.000 kroner og se, hvad de skal have i gebyrer, siger direktøren.