Mange YouSee-kunder gik glip af dronning Margrethes nytårstale lørdag aften på grund af et nedbrud. Søndag eftermiddag kan mere end 99 procent af YouSee-kunderne se tv igen.

Forbrugerråd: TDC bør råde bod på tv-fejl uanset aftalevilkår

Forbrugerråd roser TDC for at love kompensation til kunder efter nedbrud, selv om de ikke har krav på det.

Det siger vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe. Holder man sig til aftalevilkårene hos YouSee, som er ejet af TDC, har kunderne typisk først ret til kompensation efter to døgns nedbrud, siger Vagn Jelsøe.

Det er klogt af TDC at love kompensation til de kunder, der gik glip af dronningens nytårstale lørdag aften på grund af et nedbrud hos tv-udbyderen YouSee.

- Men uanset hvad man må kunne læse sig til i aftalevilkårene, er det klart, at lige præcis nytårsaften er der, hvor familien Danmark ser fjernsyn. Hvis man ikke kan det, så tror jeg, at de fleste synes, at der må falde noget kompensation, siger han.

- Det gode råd til forbrugerne er nu, at man ikke bare læner sig tilbage og venter på, at YouSee henvender sig. Man må selv være fremme i skoene, og for eksempel opgøre, hvor lang tid der har været tv-nedbrud hjemme hos en selv, hvis det er muligt.

YouSee-kunder i hele Danmark blev lørdag eftermiddag ramt af et nedbrud hos tv-udbyderen, som betød sorte tv-skærme over hele landet.

Det har fået TDC til at love en form for kompensation til de berørte kunder, der blandt andet var forhindret i at se dronning Margrethes traditionsrige nytårstale til folket, der bliver sendt på tv klokken 18:00 nytårsaften.

TV-signalet er siden gradvist vendt tilbage. Søndag eftermiddag melder TDC, at mere end 99 procent af YouSee-kunderne igen kan se tv. Nogle kanaler kan dog mangle, lyder det fra TDC.

Årsagen til nedbruddet melder TDC endnu ikke noget om.