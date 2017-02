Forbrugerportal glæder sig over krig om mobilbetaling

Indtil tirsdag aften var de to officielt samarbejdspartnere. Men planerne om at lade Nets' kommende mobile dankort integrere i Danske Banks app MobilePay er kulsejlet.

I stedet står de to parter nu overfor hinanden i kampen for at finde en betalingsløsning for de forbrugere, der vil betale med mobilen.

- Dybest set får forbrugerne glæde af, at der er konkurrence, i stedet for at én spiller har det hele. Set fra forbrugernes side kan jeg ikke se andet, end at det vil skærpe konkurrencen, siger John Norden.

Som eksempel nævner han, at MobilePay i dag er gratis. Det vil næppe ændre sig, så længe der er en konkurrent, spår han.

Han ser Danske Banks afvisning af Nets som "en form for krigserklæring".

Tirsdag aften oplyser Nets, at det er deres vurdering, at halvdelen af alle betalinger i Danmark i 2020 vil ske gennem mobiltelefonen.

Det marked vil flere parter forsøge at sætte sig på, vurderer John Norden. Han peger på, at Danske Bank har fået et forspring med MobilePays succes.

Nets har hidtil kunnet leve på dankortets succes. Men hvis forbrugerne fremover bruger mobiltelefonen i stedet for, så bliver selskabet tvunget over i markedet for mobile betalingsløsning, lyder ræsonnementet.

- Nets vil prøve at beholde den stærke position, de har haft med dankortet, men som de er ved at tabe nu, fordi mobiltelefonen bliver vores foretrukne betalingsmåde i fremtiden, siger John Norden.

Han tror ikke, at Nets og Danske Bank forbliver de eneste gladiatorer i kampen særlig længe.

Ude i horisonten er Google Pay og muligvis Facebook måske på vej med en løsning, der vil skabe omvæltning på samme marked, vurderer John Norden.