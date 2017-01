Forbrugerne dropper smartphones og fladskærme

Men selv om Las Vegas byder på et utal af muligheder for fornøjelse, så er der dystre miner hos teknologidirektørerne.

Hele ugen danner byen rammen om verdens største messe for forbrugerelektronik, CES.

Usikkerhed hos forbrugerne ser nemlig ud til at koste branchen milliarder af kroner i tabt omsætning.

Det vurderer Steve Koenig, der er senior analytiker hos CTA, som er den amerikanske brancheforening for forbrugerelektronik.

Ifølge Steve Koenig er det især valget af Donald Trump som amerikansk præsident og briternes beslutning om at forlade EU, som betyder, at folks lyst til at bruge penge på luksus som smartphones og fladskærme er dalende.

- Den stemning af usikkerhed, som vi har oplevet, vil have stor negativ indflydelse på forbrugernes lyst til at bruge penge på unødvendige varer, samt på virksomheder og regeringers lyst til at investere, siger Steve Koenig til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge en prognose, som Steve Koenig har fremlagt i forbindelse med CES, vil forbrugerne globalt bruge godt 6600 milliarder kroner på forbrugerelektronik i år.

Det er op mod 130 milliarder kroner mindre end sidste år.

I den danske brancheforening, BFE, kan direktør Laila Kelp Rasmussen godt genkende søsterorganisations udlægning.

Hun tror dog ikke, at udviklingen vil gå på samme måde i Danmark.

- Vores vurdering er, at vi vil ende på samme omsætning i 2017, som vi havde i 2016. Og det vil faktisk være flot, for 2016 var et virkelig godt år for branchen i Danmark, siger hun til Ritzau.

Ifølge Laila Kelp Rasmussen er det blandt et stort salg af tv-apparater, som samlet vil give en høj omsætning i Danmark i år. Desuden er der sket et uændret salg af smartphones og et lidt faldende salg af tablets og bærbare computere. Det medvirker også til omsætningen, siger hun.