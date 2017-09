For få penge til at flytte job ud

- Ros til regeringen for fortsat at have fokus på behovet for, at der er statslige arbejdspladser i hele landet. Desværre må vi konstatere, at man kun har valgt at reservere 150 millioner kroner til formålet. Uden at lyde alt for pessimistisk kan vi nok ikke forvente de store udflytninger for det beløb, siger Kim Ruberg, der er næstformand i Danmark på Vippen - en partipolitisk neutral landsforening, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark.