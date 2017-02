Artiklen: Fondsbørsen uddeler rap over nallerne til to miniputter

Fondsbørsen uddeler rap over nallerne til to miniputter

Onxeo og Rovsing har begge været for sendrægtige, når det kommer til at sende information til aktiemarkedet.

Onxeo, et lille biotekselskab, var for sent ude med en meddelelse om et godkendt patent.

De to små selskaber Onxeo og Rovsing har begge forbrudt sig mod fondsbørsens regler ved ikke i ordentlig tid at have sendt informationer til aktiemarkedet.

Onxeo blev bekendt med, at et patent var blevet godkendt en fredag aften. Men selskabet valgte først at informere markedet om det tre dage efter - om mandagen.

Nyheden fik aktiekursen til at stige med cirka 30 procent. Stigningen fortsatte den følgende dag, oplyser Københavns Fondsbørs, der nu giver Onxeo en påtale.

Selskabet burde allerede om fredagen have "offentliggjort i det mindste en kortfattet meddelelse vedrørende modtagelsen af godkendelsen", lyder det.

- Godkendelsen var tilgængelig på patentmyndighedens hjemmeside yderligere to dage tidligere, skriver fondsbørsen om sagen.

Også selskabet Rovsing har været for sent ude med nyt. Her drejede det sig om et produkt, som Rovsing havde lavet en aftale om at levere. Produktet var allerede godkendt af de europæiske myndigheder. Men det var ikke tidligere blevet meldt ud.

- I en periode forud for selskabets offentliggørelse af meddelelsen steg kursen på selskabets aktie mere end 25 procent under væsentlig større omsætning end normalt, skriver fondsbørsen om sagen.

Og selv om Rovsing anså produktets godkendelse som intern viden, så er børsen ikke enig.

- Børsen påtalte overfor selskabet, at selskabet først havde offentliggjort den interne viden (oplysningen om godkendelsen af produktet) om fredagen, når godkendelsen blev givet allerede om tirsdagen.

- Det blev endvidere påpeget at oplysninger der udgør intern viden, skal fremstå som den primære information i en meddelelse til markedet, oplyser fondsbørsen.