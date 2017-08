Fond er på udkig efter sjællandske ejendomme

- Opsvinget inden for erhvervsejendomme har for alvor bidt sig fast. Folk i branchen tror på, at den her fugl flyver. I 2016 så vi tendensen, men nu er der en tydeligt større interesse, siger John Borrisholt, der er regionsdirektør i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Meldingen bygger dels på et køber-/lejerkartotek med vokseværk, dels en konkret case fra en københavnsk fond.