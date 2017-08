Første halvår på linje med sidste år for Novozymes

Der er en del lighedspunkter i enzymproducenten Novozymes' regnskab for første halvår 2016 og det tilsvarende for i år, som er offentliggjort fredag.

Omsætningen er dog en smule bedre og udgør 7,278 milliarder kroner, svarende til en vækst på tre procent.

Det er særligt kategorien føde- og drikkevarer, der trækker salget op. Her er der omsat for lige godt to milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 10 procent.

Det største og vigtigste segment, enzymer til vaskemidler, viser en fremgang på én procent, mens salg til landbruget er faldet med seks procent.

Novozymes fastholder sin forventning om at opnå en organisk salgsvækst på mellem to og fem procent i år, men tager forbehold for, at der netop inden for landbrug kan være usikkerhed.

Også valutakurser spiller ind i regnskabsforventningerne. Den svage dollar betyder nemlig, at selskabet sænker forventningerne til omsætningsvæksten i danske kroner og væksten i resultatet af primær drift.