Første SAS-fly fra base i London kommer på vingerne i år

Luftfartsselskabet SAS er godt på vej med at etablere et irsk datterselskab og baser i London og Malaga.

- Vi har rekrutteret det nødvendige personale og ansøgt om tilladelse. De første besætninger er under uddannelse, siger Rickard Gustafson, som uddyber, at det i første omgang drejer sig om 20-30 ansatte.

SAS meddelte i februar i år, at selskabet vil oprette et irsk datterselskab, der skal stå for at drive de to nye baser - en i London og en i Malaga.

Det gør det muligt for selskabet at slippe billigere i blandt andet lønomkostninger til personalet, at de kan ansættes uden for Skandinavien.

Det skal gøre SAS mere modstandsdygtig over for konkurrence fra lavprisselskaberne.

Ifølge Rickard Gustafson skal de nye baser fortsat kun ses som en mindre del af af SAS' forretning.

- Baserne i London og Malaga skal supplere vores vigtige kerneforretning, som er at flyve fra Skandinavien og ud i Europa. Det er et supplement og ikke andet.

- Vi skal allokere ni fly fordelt på London og Malaga. Men den vigtige kerneforretning forbliver vores fokus, siger han.

SAS har tirsdag fremlagt tal for regnskabsårets første ni måneder. En sommer med mange passagerer er med til næsten at fordoble resultatet efter skat i tredje kvartal i forhold til samme periode sidste regnskabsår.

Det udgør 1535 millioner svenske kroner mod 805 millioner i samme periode sidste år.