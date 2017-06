Fødevarestyrelsen laver liste over spiselige vilde urter

Som restauratør kan det dog være svært at vide, om der er risici forbundet med at servere friskplukkede vilde urter som gråbynke, guldnælde og hvidmelet gåsefod, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor skal der nu laves en liste med en række af de urter, der er helt sikre at spise.

- Det skal være nemt at eksperimentere med ingredienserne, når man sammensætter sin menu uden at risikere at gøre sine gæster syge af maden, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om i samarbejde med forskerne på DTU at vurdere en lang række af de urter fra den danske natur, som er ved at slå rod på danske menukort, siger ministeren.

DTU skal i første omgang undersøge 50 af de vilde urter, som Fødevarestyrelsens tilsynsførende har mødt på danske spisesteder.

Restauratøren skal i dag kunne redegøre for om eventuelle vilde urter og planter på menukortet er sikre at spise.

Ifølge ministeriet kræver EU's regler, at det kan dokumenteres, at en given plante har været brugt i nævneværdigt omfang i EU før 1997. Ellers skal planten godkendes af EU.

Esben Lunde har stor tillid til de danske kokke, siger han.

- Men det kan godt være bøvlet for en kok at skulle stå og redegøre for EU-historikken for en bestemt urt, og her skal vores liste gerne blive en hjælp, for den kommer blandt andet til at have den slags oplysninger om de 50 planter, vi vælger ud, siger han.

Listen ventes at blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside i begyndelsen af 2018.