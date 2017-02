Nestlé, verdens største fødevareproducent, vil gerne have omsætningen til at vokse endnu mere, end den gør nu.

Fødevaregiganten Nestlé vokser langsomt men sikkert

Nestlé leverer lidt mindre vækst end ventet, men forventer at gøre det bedre fremover.

Umiddelbart er det svært at være skuffet, når man står i spidsen for en virksomheden, der opnår en årsomsætning på 89,5 milliarder schweizerfranc, svarende til 625 milliarder kroner - eller Slovakiets bruttonationalprodukt.

Derfor er den nye topchef, Mark Schneider, ikke ubetinget tilfreds med de økonomiske resultater for 2016, som er offentliggjort torsdag.

Han varsler nu en kommende spareøvelse, der skal øge selskabets profitabilitet og vækst.

- Vores organiske vækst var i den høje ende af industrien, men i den lavere ende af vores egne forventninger.

- For at vækste i fremtiden vil vi restrukturere vores omkostninger markant i 2017, og vi vil fortsætte med at investere i fremtidig vækst med en middelstor én-cifret organisk vækst som mål, siger han i en kommentar til regnskabet.

Nestlé opnåede sidste år et resultat før skat på 13,7 milliarder schweizerfranc eller knap 96 milliarder kroner.

Koncernen sælger en lang række fødevarer som chokolade, is, kildevand, kaffe og andre drikkevarer.

Henriette Sonne-Schmidt, der er landechef for Nestlé i Danmark, betegner salget i Danmark som tilfredsstillende.

Hun konstaterer, at det er lykkedes at vinde markedsandele i de største produktkategorier. Det skyldes blandt andet et bredere udvalg af produkter.

- Tager vi kaffe, der er den største kategori for Nestlé Danmark, så kan vi se, at danskerne i højere grad ønsker forskellige kaffetyper på forskellige tidspunkter på dagen, og de ønsker at kunne vælge blandt mange varianter - varme som kolde, siger hun i en pressemeddelelse.

Blandt Nestlés nye produkter finder man også Nespresso-maskiner, der er forbundet til internettet og kan betjenes via mobilen.