Flyselskab: Kun politisk pres sikrer billigere flyrejser

- Det er positivt, at regeringen også har fået øje på de skævheder, der er, og er enig i, at vi skal have omkostningerne ned på indenrigsflyvninger. Men indtil videre betyder det ingenting.

- Hvis ikke regeringen følger op og presser lufthavnen til at justere afgifterne og skabe bedre infrastruktur for indenrigsflyvninger, så sker der ikke noget, siger han.

Problemet er ifølge både DAT og regeringen, at Københavns Lufthavne har forsømt at gøre nok for at bringe prisen ned på at lande og lette i lufthavnen.

I stedet har lufthavnen med lukningen af indenrigsterminalen gjort det vanskeligere - og dermed dyrere - for indenrigspassagererne, der nu skal igennem samme mølle som de øvrige rejsende.

Og når der dertil lægges, at Københavns Lufthavne sidste år udbetalte mere end 1,2 milliarder kroner i udbytte til sine aktionærer, så er det ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) "på tide, at den begynder at betale tilbage til samfundet".

Ifølge Jesper Rungholm er det ikke alene på tide, men på høje tid.

- Når lufthavnen udbetaler en og en kvart milliard kroner i udbytte, så er det rimeligt at spørge, om ikke nogle af de penge kunne bruges til at støtte indenrigsflyvningen med, siger han.

Også erhvervsminister Brian Mikkelsen gjorde det mandag på et pressemøde meget klart, at han håber, at Københavns Lufthavne vil lytte til kritikken.

- Men man skal jo huske på, at der er tale om en privat virksomhed, som vi ikke bare kan bestemme, hvad skal gøre, sagde han.

Staten ejer 39,5 procent af aktierne i Københavns Lufthavne.