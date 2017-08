Flyforsinkelser i ferien udløser 66 millioner i erstatning

Forsinkelser og aflysninger er uundgåelige i flytrafikken, og ifølge en analyse foretaget af virksomheden Airhelp er det i dette års skoleferie gået ud over 29.178 danskere.

De har alle enten måttet se deres fly blive aflyst eller ventet mere end tre timer, og derfor har de i henhold til EU-reglerne ret til erstatning.

Helt præcist løber uregelmæssighederne op i en samlet kompensation for 66,5 millioner kroner.

- Vi kan se, at beløbet er lidt lavere end sidste år, selv om der faktisk er tale om flere fly og passagerer i år.

- Det skyldes, at der sidste år var flere forsinkelser på de lange flyruter, og det er distancen på turen, der afgør størrelsen af kompensationen, forklarer Henrik Zillmer.

Han er stifter af og direktør for AirHelp, der hjælper passagerer med at få den kompensation, de har krav på.

Erfaringen her er, at mange ikke får gjort krav på de penge, de har ret til.

- Enten fordi de ikke kender deres rettigheder og derfor ikke søger om kompensationen, fordi de ikke kan overskue det, når hverdagen igen banker på, eller fordi flyselskaberne nægter at betale dem de penge, de egentlig er forpligtet til, siger han.

Det billede kan Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk på miljø- og transportområdet, nikke genkendende til.

- Vi har selv lavet en undersøgelse for nogle år siden, hvor halvdelen af de adspurgte ikke vidste, at de havde krav på kompensation efter tre timers forsinkelse.

- Og 68 procent var ikke bekendt med, at lange forsinkelser over fem timer betyder, at man kan få billetten refunderet, siger hun.

Tallene understreges af en international rapport fra i år. Den viser, at kun knap 26 procent får den kompensation, de har krav på.

Det kræver da også ofte, at man er ihærdig og vedholdende.

- Flyselskaberne oplyser ikke altid folk om rettigheder, og de taber heller ikke noget ved at afvise en klage.

- Og selv om man i så fald bare skal gå videre med sin klage, så er der nogen, der opgiver undervejs, siger hun.

Det er ikke altid, at flyforsinkelser på mere end tre timer giver ret til kompensation.

Ekstraordinære omstændigheder som for eksempel lynnedslag, arbejdsnedlæggelser og politisk uro fritager flyselskaberne for at betale.