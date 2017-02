Flertal af EU-lande gennemtrumfer kompromis om klimakvoter

19 af de 28 EU-lande bakker op om kompromis, der skal reparere EU's system for handel med klimakvoter.

Et flertal blandt EU-landenes miljø- og klimaministre har efter hårde forhandlinger og knubbede ord stillet sig bag et kompromis, der skal reparere EU's system for handel med forureningskvoter.

Kompromisteksten skal nu bruges som udgangspunkt for forhandlinger med EU-Parlamentet, der enedes om sit forhandlingsoplæg i sidste uge.

Blandt andre den polske minister brokker sig ved mødets slutning højlydt over mødets og forhandlingernes forløb.

- Jeg er temmelig overrasket over, hvad der foregår.

- Det er ikke retfærdigt. Det her er sager af enorm betydning for medlemslandene. Jeg har aldrig set noget lignende, siger den polske miljøminister, Jan Szyszko, henvendt til den maltesiske mødeleder, Joseph Caruana.

Danmark og flere andre af EU's mere velhavende betragter EU's system for handel med CO2-kvoter som hjørnestenen i EU's klimapolitik.

Systemet sigter mod at reducere udledningen af klimaskadelig CO2 blandt andet ved at gøre det muligt at handle med forureningskvoter.

Men de seneste års økonomiske krise har udfordret systemet. I takt med at produktionen er gået ned, er der kommet et overskud af kvoter på markedet. Det har gjort kvoterne billigere, og dermed er det ikke længere lige så dyrt at forurene.